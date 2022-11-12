На «Газпром-Арене» впервые состоится световое представление «Космос»

На «Газпром-Арене» впервые состоится световое представление «Космос»
Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Световое межгалактическое шоу покажут петербуржцам на «Газпром-Арене». Сопроводительный рассказ озвучил известный актер.

По словам организаторов, подобное мероприятие на большой арене пройдет в Петербурге в первый раз. Они считают, что данный формат станет новым для россиян. Информацией об этом поделились в пресс-службе клуба “Зенит”.

Гости выслушают рассказ о космонавте, изучающем миры. Закадровый текст главного персонажа озвучен капитаном КВН сборной Северной столицы, актером театра и кино Дмитрием Хрусталевым. Во время мероприятия прозвучат хиты межгалактических путешествий: саундтреки к «Звездным войнам», «Армагеддону», «Стражам галактики», «Дюне», «Интерстеллару» и другим известным фильмам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на «Ленфильме» открыли выставку о режиссере Динаре Асановой. Для организаторов мероприятие стало очень личным, так как их детство и юность выпали на времена Ленинграда Асановой.

Газпром Арена новости СПб световое шоу


 

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