Эрдоган: при взрыве в Стамбуле погибли шестеро: пострадавших 53

Взрыв в турецкой столице унес жизни шести человек. Госпитализация потребовалась 53.

Число погибших во время взрыва на туристической улице в центре Стамбула возросло до шести, а число пострадавших – до 53. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе брифинга.

Как сообщают РИА новости, по данным, которые он получил от губернаторства города, на момент вечера 13 ноября число погибших составляет шесть человек, число пострадавших 53. По словам Эрдогана, произошло нападение с бомбой. По предварительной информации, в Стамбуле прогремел теракт. Турецкие правоохранители устанавливают обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Стамбуле более 10 человек получили ранения в результате взрыва: есть погибшие. Инцидент произошел у площади Таксим в воскресенье, 13 ноября. На место происшествия направлены машины скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым.