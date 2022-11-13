В Стамбуле более 10 человек получили ранения в результате взрыва: есть погибшие

На туристической улице столицы Турции прогремел взрыв. Неизвестно, по какой причине произошел инцидент, в результате которого погибли и пострадали люди.

В Стамбуле более 10 человек получили ранения после взрыва на одной из туристических улиц города Истикляль. Инцидент произошел у площади Таксим в воскресенье, 13 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, по предварительным данным, число раненых больше 10. На данный момент причина неизвестна. На место происшествия направлены машины скорой помощи для оказания медицинской помощи раненым, число авто не уточняется. По словам представителей правительства Стамбула, есть погибшие, их количество устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне стали чаще покупать квартиры в Турции. Такой интерес связан с тем, что квартира заграницей дает возможность получить вид на жительство, в дальнейшем – гражданство, при наличии которого человек сможет беспрепятственно выезжать в другие страны.