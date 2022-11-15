Мошенники убедили 80-летнюю петербурженку перевести им 2 млн рублей

Мошенники убедили 80-летнюю петербурженку перевести им 2 млн рублей
Фото: unsplash

В Санкт-Петербурге пенсионерка 1942 года рождения перевела неизвестному, представившемуся служащим Центробанка, почти 2 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.spb, в период с 1 по 11 ноября пострадавшей с нескольких номеров звонил неизвестный. Он представлялся сотрудником службы безопасности Центробанка и убедил пенсионерку продиктовать данные банковского счета «Хоумкредит», чтобы обезопасить свои средства.

После этого петербурженка начала получать сообщения с кодами. Их она продиктовала злоумышленнику, в результате чего 1 963 000 рублей оказались списаны с ее счета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летней давности, будут судить в Санкт-Петербурге. Ранее он был объявлен в международный розыск, как и некоторые его соучастники.

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