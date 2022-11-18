Преступление и наказание: молодой человек убил пенсионерку, но был ранен сам

Вечером 17 ноября на проспекте Непокоренных мужчина сознался в убийстве пенсионерки. Как оказалось позднее, и жертва, и убийца получили несколько ранений. Состояние молодого человека оценивается как среднетяжелое.

Как выяснила Gazeta.spb, 17 ноября в 19:06 в службу 112 обратилась петербурженка, которой на проспекте Непокоренных мужчина в крови рассказал об убийстве женщины. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили 26-летнего убийцу в среднетяжелом состоянии с ранами шеи и живота. В 500 метрах было найдено тело погибшей 63-летней пенсионерки.

Мужчину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и причину смерти петербурженки. С места преступления был изъят нож.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге мошенники увели у пенсионера 2,5 млн рублей. Лжесотрудник банка убедил его перевести средства с целью их сбережения.