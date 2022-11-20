Пенсионерка из Калининского района поверила мошенникам и отдала «липовой» дочери крупную сумму

Старушка не запомнила даже место, где она передала деньги курьеру. Возбуждено уголовное дело.

В субботу, 19 ноября, в полицию Калининского района обратилась пожилая местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Сотрудникам правоохранительных органов потерпевшая рассказала, что 18 ноября ей поступил звонок на домашний телефон с неустановленного номера. Звонившая представилась ее дочерью.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленница сообщила, что якобы попала в ДТП и ей требуются деньги на лечение. Она попросила 800 тысяч рублей. Позже пенсионерка передала курьеру 115 000 рублей. Полиции старушка рассказала, что не помнит место, время и приметы мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге мошенники увели у пенсионера 2,5 млн рублей. Как выяснила Gazeta.spb, во вторник, 16 ноября, жителю Санкт-Петербурга, позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банка.