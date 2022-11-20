На трассе М-11 в Шушарах авария унесла жизнь судебного пристава

На юге Петербурга ДТП с большегрузом закончилось жертвой. Также есть пострадавшие.

В субботу, 19 ноября, в полицию Пушкинского района Петербурга поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе М-11 «Нева». В фуру влетел автомобиль Ford Focus, за рулем которого находился судебный пристав.

Как стало известно Gazeta.SPb, виновника аварии госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще один из пассажиров тоже оказался в больнице. Также пострадал коллега водителя – он погиб на месте происшествия. Автомобилист в 2022 году нарушал ПДД всего один раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Юнтоловском проспекте в квартирном пожаре погиб мужчина. Известно, что возгорание произошло в однокомнатной квартире. Информацией об этом поделились в пресс-службе Главного управления МЧС России по Северной столице.