В Госдуме рассматривают ужесточение регулирования видеоигр

В России обсуждают китайский опыт контроля за играми. В Госдуме считают, что его стоит перенять.

В комитете Госдумы по информационной политике обсуждают ужесточение регулирования видеоигр, продаваемых в России. Автор поправок в закон о «пропаганде ЛГБТ» Яна Лантратова высказала, что игры якобы доказывают детям, что однополые отношения – это нормально. Она считает, что факт того, что в игре Sims 3 и мобильном приложении Power Girls можно начать строить семью с человеком своего пола – недопустим для детского восприятия. Об этом сообщают СМИ.

По словам Игоря Ашманова, члена СПЧ и одного из создателей системы мониторинга соцсетей, стоит перенять китайский опыт регулирования видеоигр – в них кровь делают голубой, а не красной. Председатель комитета Александр Хинштейн заявил, что внесенные в закон о ЛГБТ-поправки сработают в обратную сторону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что депутат Госдумы Терюшков назвал ледовые шоу профанацией фигурного катания из-за танцев «мужчин в женских платьях».