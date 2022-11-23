В Петербурге БТР столкнулся с автобусом

В Санкт-Петербурге Бронетранспортер врезался в пассажирский автобус. У военной машины повреждений нет.

Как сообщает telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург», авария случилась на пересечении Песочной улицы и Выборгского шоссе. На выложенной видеозаписи можно увидеть, как автобус поворачивал направо на перекрестке, когда в его заднюю часть врезался бронетранспортер.

Пассажирский автобус получил повреждения кузовной детали, в которую вмонтированы фонарь и стоп-сигнал. На место происшествия прибыли машины ГИБДД. Информации о причинах столкновения пока не сообщается. Данные о пострадавших также не поступали.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в гибели москвички. Мужчина лично вызвал полицейских, намереваясь таким образом отвести от себя подозрения в убийстве.