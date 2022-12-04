В пожаре на Ириновском проспекте никто не пострадал

В субботу, 3 ноября, автоцентр, расположенный на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге, охватил огонь. В ходе инцидента ни один человек не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы городского ГУ МЧС.

«Сведения о пострадавших не поступали», – подчеркнули в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Изначальное возгорание произошло в одноэтажном здании размером 60 на 70 «квадратов».

На тушение пожара у сотрудников экстренной службы ушло полтора часа. В мероприятиях по ликвидации огня приняли участие 35 пожарных и семь единиц спецтехники.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржский Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на Ириновском. Специалисты ведомства изучили количество загрязняющих веществ на близлежащей жилой территории.