В пожаре на Ириновском проспекте никто не пострадал

В пожаре на Ириновском проспекте никто не пострадал
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В субботу, 3 ноября, автоцентр, расположенный на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге, охватил огонь. В ходе инцидента ни один человек не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы городского ГУ МЧС.

«Сведения о пострадавших не поступали», – подчеркнули в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что огонь распространился на площади в 500 квадратных метров. Изначальное возгорание произошло в одноэтажном здании размером 60 на 70 «квадратов».

На тушение пожара у сотрудников экстренной службы ушло полтора часа. В мероприятиях по ликвидации огня приняли участие 35 пожарных и семь единиц спецтехники.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржский Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на Ириновском. Специалисты ведомства изучили количество загрязняющих веществ на близлежащей жилой территории.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар


 

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