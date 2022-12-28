Роспотребнадзор: Россия входит в новый год без локдаунов и ограничений

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, связанную с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом, никакие локдауны или другие ограничения до наступления 2023 года вводиться не будут. Этого удалось достичь благодаря принимаем в России противоэпидемическим мерам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Меры, которые мы научились предпринимать и управлять ситуацией, тоже позволяют нам не вводить каких-то жестких, никаких федеральных ограничений. Все идет своим чередом по тем правилам, которые уже давно написаны и сегодня эффективно используются, поэтому мы входим в новый год без локдаунов, без ограничений», – заявила она.

Также, сообщает РИА Новости, Анна Попова добавила, что несмотря на сказанное, Роспотребнадзор по-прежнему напоминает гражданам о необходимости сохранять свое здоровье и заботиться о нем.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по данным надзорного органа, на территории России наблюдается снижение заболеваемости гриппом.