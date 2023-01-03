В России падает заболеваемость гриппом

За неделю в России заболеваемость гриппом упала почти на 30%. Такие данные приводит федеральный Роспотребнадзор.

Уточняется, что преобладает вирус гриппа А(H1N1)2009 – 60,8%, который циркулирует повсеместно.

Если говорить о негриппозных вирусах, то по-прежнему лидируют РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы.

Ранее сообщалось, что

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Программу утвердили на ближайшую трёхлетку, говорят в ведомстве. В программе на текущий год даже появились изменения.