Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Программу утвердили на ближайшую трёхлетку, говорят в ведомстве. В программе на текущий год даже появились изменения. Например, предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры. В том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания.