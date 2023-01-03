Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи

Правительство РФ утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Программу утвердили на ближайшую трёхлетку, говорят в ведомстве. В программе на текущий год даже появились изменения. Например, предусмотрено дальнейшее развитие медицинской реабилитации, в том числе оказание такой помощи на дому и предоставление пациентам необходимых медицинских изделий.

Для борьбы с сахарным диабетом также предусмотрены дополнительные меры. В том числе это мероприятия по раннему выявлению заболевания.

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