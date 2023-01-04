Диетолог рассказала, как восстановиться после новогодних застолий

Нередко новогодние праздники становятся причиной обжорства, а следовательно и проблем с самочувствием. Диетолог Маргарита Дмитриева рассказала, как восстановиться после праздничных застолий.

Во-первых, не принимайте активированный уголь перед застольем. Сорбент может только вытянуть слишком много жидкости, а от этого станет только хуже.