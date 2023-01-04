Диетолог рассказала, как восстановиться после новогодних застолий

Нередко новогодние праздники становятся причиной обжорства, а следовательно и проблем с самочувствием. Диетолог Маргарита Дмитриева рассказала, как восстановиться после праздничных застолий.

Во-первых, не принимайте активированный уголь перед застольем. Сорбент может только вытянуть слишком много жидкости, а от этого станет только хуже.

«Отдавайте предпочтение максимально простой сытной пище. Например, это может быть вареный картофель. Он содержит сложные углеводы, которые дадут организму долгоиграющий запас энергии, необходимой для восстановления», — сказала эксперт.

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