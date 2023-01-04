Стало известно, когда автомобиль подлежит возврату

Как оказалось, автомобили тоже подлежат возврату. Конечно, это нельзя сделать просто потому, что вам разонравиться цвет автомобиля. Однако ряд причин все же существует. Рассказываем и вам.

Например, вы можете оформить возврат, если дефект неустраним (требуется замена краски или полностью грунтовка кузова.

Еще одна причина — для исправления потребуется много расходов и затрат по времени (необходимо заменить двигатель, а он находится скажем за границей).

О других причинах для возврата вы можете узнать в дзен-канале.

общество


 

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