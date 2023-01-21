Глава СК поручил сохранить дом Лапина от сноса

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК РФ обеспечить сохранность дома Лапина, расположенного на Рижском проспекте Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Ранее суд вынес решение с учетом заключения представителей комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), позволяющего снести здание в рамках реализации девелоперского проекта», – сообщили в официальном telegram-канале Следкома.

Также отмечается, что суд Северной столицы отклонил апелляцию градозащитников, пытавшихся сохранить издание. И это при том, что объект временно защищен от разрушения или сноса, будучи вещественным доказательством по уголовному делу о сносе исторических домов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, проводимой правоохранителями по факту инцидента в пермском аэропорту.