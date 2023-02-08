Консульства Белоруссии и Парагвая появятся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге подбирают помещения, в которых разместятся консульства Белоруссии и Парагвая. Об этом сообщил представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов.

С его слов, уже имеются соответствующие постановления об открытии консульств Белоруссии и Парагвая на территории города на Неве. В обоих случаях сейчас ведется работа по поиску подходящих под критерии помещений.

При этом после открытия генерального консульства в Петербурге Белоруссия будет представлена целой делегацией, уточняет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Центральной части Турции произошло сильнейшее землетрясение. Его жертвами стали порядка 7 тысяч человек, еще около 40 тысяч в числе пострадавших. Петербург оказывает помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Жители города стараются помогать не только морально, но и конкретными действиями.