ВОЗ отказалась искать причины возникновения COVID-19 из-за молчания китайских вирусологов

ВОЗ отказалась искать причины возникновения коронавируса из-за недостатка информации — организация пыталась добиться ответа от лабораторий Китая, однако там предпочитают отмалчиваться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила расследование по делу о вспышке пандемии коронавируса, сообщает телеканал 360. В 2021 году специалисты рассказали, что вирус передался человеку от животных. Однако остается и небольшая вероятность лабораторного «рождения» COVID-19.

Дело в том, что ВОЗ направила запрос китайским вирусологам, однако они предпочитают игнорировать запросы организации. Из-за такой «молчанки» специалисты не могут продвинуться в своем расследовании, поэтому его решили приостановить.

Однако узнать истину все же придется — свое расследование ведет и конгресс США, который, по мнению молекулярного биолога из Университета Рутгерса Ричарда Эбрайта, сможет определить точное происхождение вируса.