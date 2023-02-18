Автолюбитель сбил перебегающего дорогу ребенка в Красносельском районе

В Красносельском районе несовершеннолетний мальчик решил перебежать дорогу в зоне без пешеходного перехода. Как итог — госпитализация в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку после ДТП с несовершеннолетним. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, днем 18 февраля на улице Юных Пионеров водитель «Фольксваген Поло» не успел отреагировать на появившегося в неположенном месте 12-летнего ребенка.

Столкновения избежать не удалось. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. «Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка», — заключили в полиции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что московская прокуратура организовала проверку после несчастного случая с пенсионером: мусоровоз «подмял» под себя 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте.

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