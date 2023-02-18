В Москве мусоровоз насмерть задавил пенсионера

Московская прокуратура организовала проверку после несчастного случая с пенсионером: мусоровоз «подмял» под себя 84-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте.

Прокуратура Южного административного округа поставила на контроль ход расследования происшествия, которое произошло в Москве.

Как рассказали в ведомстве, во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской водитель мусоровоза ехал задом, не замечая ничего на дороге. В это время по улице шел 84-летний пенсионер, которого водитель задавил — машина полностью «подмяла» под себя жертву. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что полицейские проводят проверку после смертельного ДТП на трассе «Кола». Легковушка вылетела на втречку и встретилась с большегрузом. Пассажирка иномарки скончалась на месте, водитель попал в больницу.