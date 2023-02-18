Смертельный «поцелуй» произошел между легковушкой и КамАзом на трассе «Кола»

Полицейские проводят проверку после смертельного ДТП на трассе «Кола». Легковушка вылетела на втречку и встретилась с большегрузом. Пассажирка иномарки скончалась на месте, водитель попал в больницу.

Под Петербургом 17 февраля на 87 км автодороги «Кола» произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, 24-летний водитель не справился с управлением «Доджа» и вылетел на встречную полосу. Там молодой человек встретился с автомобилем «КамАЗ».

«В результате ДТП 24-летняя пассажирка легкового автомобиля скончалась на месте происшествия, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщили в полиции.

В настоящий момент проводится проверка, все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что прокуратура поставила на контроль ход проверки дела о ДТП, в котором пострадал ребенок. Мальчик попал под колеса грузовика на пешеходном переходе.