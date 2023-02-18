Госстройнадзор выдал разрешение на реконструкцию санатория «Сестрорецкий курорт»

В Петербурге выдали разрешение на проведение работ в третьем корпусе санатория «Сестрорецкий курорт». Ранее историей из-за градозащитников заинтересовался Следственный комитет.

Государственная инспекция строительного надзора выдала разрешение на реконструкцию третьего корпуса санатория «Сестрорецкий курорт». По данным ведомства, работы будет проводить застройщик «ЛСР-Строй» до мая 2025 года. В разрешении на строительство указано, что здание не является жилым, но при этом рассчитано на 435 номеров.

Отметим, что градозащитники оказались недовольны предстоящей реконструкцией. «Жители Санкт-Петербурга сообщают, что проблема закрытия санатория сохраняется, и опасаются, что курортное учреждение перестанет существовать, а территория будет застроена элитным жильем», — отмечают в пресс-службе СК РФ.

Однако никакие решения не были приняты и один из крупнейших застройщиков уже может разместить свою технику на территории санатория.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Петербурге начали искать виновных в участившихся пожарах в исторических усадьбах.