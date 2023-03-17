В Петербурге партия 16 марта «Справедливая Россия — За правду» сменила председателя

Вчера, 16 марта состоялась 21-я Конференция регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Санкт-Петербурге. В этот день с помощью тайного голосования был избран новый председатель совета регионального отделения.

Согласно результатам голосования, отделение возглавила Надежда Тихонова, говорят в пресс-службе парии. Зампредседателя стал глава муниципального образования Автово Илья Шмаков

В числе приоритетных тем в ближайшую перспективу Тихонова назвала градозащитную деятельность, транспортную инфраструктуру, ЖКХ и экологию. Также будет уделено внимание гуманитарной помощи в связи с СВО.

Ранее Gazeta.SPb писала, что споров вокруг того, стоит ли пускать тех, кто покинул Россию после начала специальной военной операции, масса. Кто-то считает этих людей предателями, а кто-то старается относиться с пониманием. Так, вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе брифинга на площадке медиагруппы «Россия сегодня» призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.