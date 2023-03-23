Стали известны подробности убийства у гатчинского клуба

В Гатчинском районе Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемому в непреднамеренном убийстве одного из посетителей клуба. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Согласно опубликованной информации, 22 февраля текущего года в ночном клубе на Красной улице произошел конфликт между погибшим и охранником заведения, вылившийся в драку. По ее итогам потерпевший получил серьезные травмы.

Они, в свою очередь, привели к госпитализации и последующей кончине пострадавшего, зафиксированной медиками в понедельник, 20 марта. Подозреваемый был задержан.

«В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого по обстоятельствам совершенного преступления», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства, отметив, что в скором времени сотруднику клуба будет предъявлено обвинения.

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