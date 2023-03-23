В Петербурге мотоцикл с коляской перевернулся в результате ДТП

Сегодня, 23 марта, во второй половине дня на территории Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в которое был вовлечен мотоцикл с коляской.

Видеозапись инцидента была размещена после 20:00 в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Видео вылета мотоцикла с коляской на Арсенальной набережной», – говорится в описании публикации. На кадрах видно, как мотоцикл с коляской по неизвестной причине на большой скорости съезжает на встречную полосу движения.

Как предположили некоторые из пользователей, причиной аварии стал удар передним бампером автомобиля, который врезался в мотоцикл сзади. Другая часть подписчиков считает, что инициатором ДТП стал сам мотоциклист:

«[…] он, оказывается, сам по приколу в лево поехал. Получается типичный мотоциклист», – написал один из комментаторов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что матери погибшей в ДТП петербурженки выплатят 2,5 миллионов рублей.