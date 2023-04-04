В Петербурге снижается смертность от болезней системы кровообращения

В Петербурге в 2022 году смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 14,6%, если сравнивать с 2021 годом. Такие данные озвучил вице-губернатор Олег Эргашев.

Кроме этого, удалось петербургским врачам достичь и показателей по выявлению онкологических заболеваний, добавляет телеканал «Санкт-Петербург«. Также он доложил, что возможностью диспансеризации за прошлый год воспользовались 2,4 миллиона жителей. Взрослое население стало проходить диспансеризацию в три раза чаще.

В Петербурге продолжается работа по модернизации первичного звена. Так, отремонтировано 82 медучреждения, закуплено свыше тысячи единиц нового оборудования.

Ранее сообщалось, что по информации на утро 4 апреля, стало известно, что во время взрыва на Университетской набережной в Петербурге пострадали пять студентов СПбГУ.