Реставрацию зданий Биржи и Консерватории хотят завершить в 2024 году

Петербургские власти имеют планы по завершению реставрации зданий Консерватории им. Римского-Корсакова на Театральной площади и Биржи на стрелке Васильевского острова уже в 2024 году.

По информации издания «Деловой Петербург», для этого власти приняли решение ускорить работы по восстановлению интерьеров, хотя на данный момент не окончены и фасадные работы.

Так, с Биржи уже частично сняли леса. Вот только работы пока не приняли. Причина — подтеки на главном фасаде под скульптурой Нептуна. Как поясняет архитектор Максим Атаянц, вероятно, вода протекает сквозь скульптуру наружу — на штукатурку — и окрашивается. Это, по его словам, «нормальная часть жизни любого исторического здания».

Ранее сообщалось, что в Петербурге, в Кировском районе города, будут вестись съемки художественного фильма «Десять дней до весны». В связи с этим будут введены ограничения движения транспорта.