Из-за съемки фильма «Десять дней до весны» 8 и 9 апреля в Кировском районе Петербурга ограничат движение

В Петербурге, в Кировском районе города, будут вестись съемки художественного фильма «Десять дней до весны». В связи с этим будут введены ограничения движения транспорта.

По информации местного комитета по транспорту, с 6.00 до 23.59 8 апреля не получится проехать по участку Турбинной улицы от улицы Зои Космодемьянской до дома № 7 и по Оборонной улице от улицы Косинова до Севастопольской. Останавливать машину на этих участках также будет нельзя.

На следующий день, 9 апреля, в это же время нельзя будет проехать на улице Маринеско. С полуночи будет запрещено парковаться на нечётной стороне улицы Зайцева от проспекта Стачек до Краснопутиловской улицы и на улице Маринеско.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 апреля, стало известно, что в Петербурге загорелся склад, находящийся по адресу Макулатурный проезд, дом 5, корпус 3.