Петербуржцы подали свыше 40 тысяч заявлений на зачисление первоклассников

С 1 апреля в Петербурге началась запись в первые классы. Пока что могут записать в школы родители тех, кто решил отправить обучаться детей по месту жительства или же те, кто имеет какие-либо льготы.

На сегодняшний день подано уже свыше 40 тысяч заявлений. При этом в первый день было написано примерно 34 тысячи из них, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Пожалуй, этот год для многих школьников будет непростым. Все-таки три года дистанционного или же смешанного формата обучения дали о себе знать, не стоит исключать вероятность возникновения тревожности у детей.

Ранее сообщалось, что индекс качества городской среды Петербурга за год вырос на восемь баллов. По итогам 2022 года город набрал 264 балла из 360 возможных. Такие данные появились в рейтинге, подготовленным министерством строительства Российской Федерации.