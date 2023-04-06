Адвокат Никольская рассказала, как взыскать штраф за поврежденное при прорыве трубы авто

В Петербурге наступает период температурных испытаний теплосетей, вода может быть нагрета до 110 градусов. В связи с этим людей просят быть в стороне от мест парения и разлива воды. Но что же делать, если вдруг ваша машина оказалась в центре этой самой коммунальной аварии? Ответ на этот вопрос в эфире телеканала «Санкт-Петербург» дала адвокат Елена Никольская.

В первую очередь, важно зафиксировать произошедшее всему возможными способами. Обязательно позвоните в 112 и расскажите о случившемся, к месту происшествия направят службы, которые и должны вам помочь.

Также нужно обратиться в полицию, чтобы сотрудники зафиксировали факт произошедшего.

В том случае, если у вас есть КАСКО, то можно сразу обратиться в страховую компанию. Если же КАСКО у вас нет, нужно провести оценку повреждений, взыскать ущерб. Если вам отказали в выплате, вы можете пойти в суд, включив в свои убытки и затраты на оценку.