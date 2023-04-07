Школы Петербурга примут 68,5 тысячи первоклашек

В этом году в петербургские школы пойдут 68,5 тысяч первоклассников. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, это ориентировочно на 1,5 тысячи больше, чем в предыдущий учебный год. Кроме этого, с его слов, в этом году планируется открыть 100 дополнительных первых классов. По его словам, возможность такая есть, школ достаточно.

Сейчас родители в Петербурге могут подать заявление о зачислении своего чада в первый класс через федеральный портал Госуслуг, через региональный портал Госуслуг, в МФЦ «Мои документы» и при личном обращении в школы.

Напомним, что запись в школы стартовала 1 апреля. За пять дней родители подали около 50 тысяч заявлений. Сейчас заявления принимают от тех, кто решил отправить своего ребенка в школу по месту жительства или же имеет какие-либо льготы, сообщает телеканал 78.

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