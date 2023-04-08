У жителя Ленобласти отыскали 449 патронов

Сотрудники полиции выявили у жителя Соснового Бора патроны и запчасти к оружию. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МВД России.

По имеющейся информации, 7 апреля полицейские разыскали жителя, который занимался незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Так, например, у него нашли предмет, похожий на винтовку, 449 патронов разных калибров, барабан к пистолету, затвор к карабину, затвор к пистолету.

Экспертиза показала, что 389 патронов являются 9-мм патронами являются боевыми и изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 апреля, примерно в 10.16 в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Если быть точнее, то сигнал поступил с проспекта Ленина, 10. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МЧС России в своих социальных сетях.