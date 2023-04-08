В Колпинском районе 10 МЧСников тушили «Рено»

Сегодня, 8 апреля, примерно в 10.16 в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Если быть точнее, то сигнал поступил с проспекта Ленина, 10. Об этом сообщает пресс-служба петербургского ГУ МЧС России в своих социальных сетях.

Как выяснили специалисты, которые приехали к месту происшествия, полыхал автомобиль марки «Рено». К 10.27 пожар удалось ликвидировать.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава, рассказывают в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что в петербургском ТЦ «Охта Молл» вчера, 7 апреля, не обошлось без драк. На этот раз житель Северной столицы решил сделать замечание другому жителю, причина — мат. Подробнее о произошедшем вы можете узнать в нашем материале по следующей ссылке.