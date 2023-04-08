Петербуржец оказался побитым за замечание жителю

В петербургском ТЦ «Охта Молл» вчера, 7 апреля, не обошлось без драк. На этот раз житель Северной столицы решил сделать замечание другому жителю, причина — мат.

Однако вместо ответа он сразу получил побои. Об этом пишет Табло СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Так как петербуржцу такая реакция не понравилась, он обратился в отделение полиции.

Теперь правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, им нужно разобраться в данном инциденте и найти нарушителя.

Ранее сообщалось, что сегодня, 8 апреля, ориентировочно в 13.17 в петербургское министерство чрезвычайных ситуаций поступил сигнал о пожаре в Невском районе города.