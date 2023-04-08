На улице Коллонтай в коммунальной квартире вспыхнул огонь

Сегодня, 8 апреля, ориентировочно в 13.17 в петербургское министерство чрезвычайных ситуаций поступил сигнал о пожаре в Невском районе города.

Как говорят в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, возгорание произошло на улице Коллонтай, дом 25, корпус два. Так, огонь охватил восьмикомнатную коммунальную квартиру. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров, происходило горение обстановки по всей площади.

В 13:49 пожар удалось ликвидировать. Были эвакуированы 37 человек.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сегодняшний день, 8 апреля, стал самым теплым для Петербурга с начала 2023 года. Сегодня в полдень городская метеостанция зафиксировала, что воздух прогрелся до +10,7 градуса.