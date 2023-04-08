В Петербурге пенсионерку развели на кредит

Сотрудники полиции Центрального района задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Еще 5 апреля в отделение полиции с заявлением пришла 68-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей позвонила некая женщина и заявила, что является сотрудником одного из государственных ресурсов. Она уверила пенсионерку в том, что ее личный кабинет взломан, а на ее имя пытаются взять кредит.

Чтобы уберечь себя пенсионерку, как ни странно, убедили получить справку о доходах, а после оформить кредит. Полученные 600 тысяч рублей в кредит женщина отдала неизвестному.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уже на следующий день правоохранительные органы смогли найти подозреваемых. Это были 50-летний неработающий и его 33-летний подельник. Оба задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.