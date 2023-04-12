Контрактникам из Петербурга единовременно выплачивают по 300 тысяч

Есть те, кто либо уже принял решение пойти служить по контракту, либо те, кто задумывается об этом. Немаловажен в этом деле и финансовый вопрос. О том, сколько военнослужащим-контрактникам готов платить Петербург, рассказала председатель комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова.

По ее словам, власти Петербурга выделяет по 300 тысяч тем, кто заключил контракт с ВС РФ. Однако это касается тех, кто отправился в зону специальной военной операции.

Выплаты поступают в течение недели, для ее назначения достаточно написать заявление. Город перечисляет деньги контрактнику или членам его семьи, отметила глава комитета по социальной политике, сказала она в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что тема с повестками в армию в электронном варианте все никак не хочет утихать. Оно и понятно, тема — остросоциальная. Сегодня глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Минцифры.