Инфляция в России дала по тормозам

Инфляция в России в годовом выражении немного замедлилась — до 3,15% на 10 апреля против 3,29% неделей ранее. Такие данные содержатся в докладе министерства экономического развития РФ.

Так, на неделе с 4 по 10 апреля текущего года этот показатель составлял 0,11%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 3,15% год к году, говорится в документе.

Более того, в ведомстве сообщают, что это — минимальный показатель инфляции, начиная с мая 2020 года. Тогда показатель достигал 3%, пишут РИА Новости со ссылкой на информацию министерства экономического развития.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга выделяет по 300 тысяч тем, кто заключил контракт с ВС РФ. Однако это касается тех, кто отправился в зону специальной военной операции. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.