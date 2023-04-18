Во Фрунзенском районе вспыхнул «Хёндай»

Пожар во Фрунзенском районе произошел под конец дня 18 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях.

Так, сигнал в министерство поступил 18 апреля в 22:39. Возгорание случилось во Фрунзенском районе на улице Бухарестская, дом 23, корпус один. К месту происшествия сразу же выехали специалисты ведомства.

Как выяснилось на месте, в автомобиле «Хёндай» горел отсек двигателя.

В 22:50 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Калининского района проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

общество


 

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