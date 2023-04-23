Жителям Петербурга объяснили, насколько опасен новый штамм «Арктур»

Совсем недавно стало известно, что в России выявили новый штамм коронавируса «Арктур». Как говорят специалисты, это подвид «омикрона». На сегодняшний день этот штамм больше распространён в Индии, однако управление Роспотребнадзора решило успокоить жителей по поводу заразности этого подвида.

Так, жителям Петербурга рассказали, что этот подвид действительно может обладать большей заразностью, но он не отличается высокой патогенностью.

В основном заболевание протекает в легкой форме. Чаще всего пациенты жалуются на кашель, насморк, повышенную температуру. На данный момент нет никаких оснований для того чтобы водить какие-либо ограничения из-за выявленного штамма.

В Роспотребнадзоре рекомендуют чаще мыть руки, носить маску в общественных местах – в том числе в транспорте и торговых центрах. Кроме этого нужно соблюдать социальную дистанцию и вовремя вакцинироваться или же проводить ревакцинацию.