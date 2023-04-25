В Петербурге от коронавируса скончались восемь человек

Пока что коронавирусная инфекция продолжает бушевать в России. Увы, не является исключением и Петербург. На данный момент Управлению Роспотребнадзора Российской Федерации приходится в ежедневном формате отчитываться о заболевших, умерших и госпитализированных из-за этого заболевания.

Так, по данным на 25 апреля в Петербурге подтвердилось восемь случаев смерти. Также известно, что из-за различного рода осложнений в больницу попали 104 жителя. Выздоровели за эти же сутки еще 794 человека. Заболели еще 612 человек.

В ведомстве напоминают о мерах предосторожности. В частности, стоит своевременно прививаться и проводить ревакцинацию. Кроме этого, не стоит забывать про ношение масок в общественных местах. В их числе транспорт и торговые центры. При первых признаках болезни стоит обращаться в медучреждение.