Порты Петербурга смогут загрузить только на 20%

Как оказалось, терминалы портов Петербурга в текущем году получится заполнить только на 20%. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Последние утверждают, что порты Северо-Западного бассейна заметно пострадали из-за вводимых санкций. Так, до того, как были введены санкции, порты обрабатывали до 5 000 000 контейнеров длиной 20 футов и шириной восемь футов из 8 000 000 возможных контейнеров. Сейчас же речь идёт менее чем о 1 000 000 контейнеров.

Сейчас аналитики говорят о том, что в первом квартале снижение в совокупной мощности составило около 80%. Контейнерооборот постепенно восстанавливается, но за счет заходов судов из Китая, Индии, Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

В то же время представители рынка говорят о том, что операторам пора развивать флот. Перевозки контейнеров морским путём через Петербург до портов назначения могут быть конкурентноспособны.