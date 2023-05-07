Неизвестный прохожий подстрелил подростка в Новом Девяткино

Поздно вечеров в субботу, 6 мая, в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленинградской области открыли стрельбу. Неизвестный прохожий решил пострелять по прохожим возле кафе на улице Арсенальной.

Стрелец использовал пневматический пистолет. Из него он попал в 15-летнего подростка и прострелил ему указательный палец. В полицию за помощью обратилась сотрудница кафе, которая застала случившееся.

Выпускник девятого класса спокойно играл на детской площадке, когда в его пальце раздалась странная боль. Оказалось, что в его левую руку попала пуля из «пневмата». При этом юноша не заметил, кто именно в него стрелял, а конфликтов у молодого человека ни с кем не было.

Пострадавшего госпитализировали. После оказания подростку помощи его передали законным представителям. Такой информацией поделились в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает злоумышленника.