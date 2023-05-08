Такси и грузовик столкнулись на перекрестке Дыбенко и Дальневосточного

Ночью с 7 на 8 мая в Санкт-Петербурге случилась автомобильная авария с участием грузовика и машины такси. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы ДТП в телеграм-канале «‎Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Столкновение пришлось на перекресток Дыбенко и Дальневосточного. Аварию посчитали «‎достаточно серьезной», но информации о пострадавших пока не поступало.

Из-за ДТП в городе на Неве был затруднен проезд к близлежащему жилому комплексу, но позднее эту проблему решили. На месте аварии отработали сотрудники правоохранительных органов, сейчас устанавливаются все детали случившегося. Виновники столкновения пока не назывались.

Ранее сообщалось, что из-за ремонты дорог на Арсенальной и Пироговской набережных в Санкт-Петербурге будет затруднено движение автомобилей по соответствующим участкам.