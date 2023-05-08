Депутат Чаплин: россияне могут нарваться на штраф в своей же квартире

Россиянам для получения штрафа за небольшие проступки даже не требуется выходить из дома. Стать нарушителем вполне возможно в пределах родной жилплощади.

Чаще всего в своей же квартире россияне получают штраф за нарушение тишины. Шум в период с 22:00 до 07:00 может наказываться административным штрафов в размере до двух тысяч рублей. Также стоит учитывать «тихий час» в обеденное время. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Никита Чаплин, пишут РИА Новости.

Следующее по частоте нарушение — перепланировка. Это не всегда разрешено законом, так что за перенос стен можно нарваться на «административку» и лишиться до двух с половиной тысяч рублей.

Дальше следуют штрафы за неправомерное использование жилплощади и курение на балконе.

Получить подъезд можно и за нарушения в подъезде своего дома. Например, выбрасывание мусора прямо под дверью соседей обойдется в три тысячи рублей.