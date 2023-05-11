У петербуржцев стало больше денег на счетах и вкладах

Жители Санкт-Петербурга хранят на своих банковских счетах 2,9 триллиона рублей. За год показатель увеличился на 7% (это четыре миллиарда рублей), и цифры до сих пор продолжают только возрастать: видимо, дела идут в гору.

С января 2023 года средства на вкладах увеличились на 2,4%. Сейчас сбережения в рублях составляют 87% от всех сбережений горожан.

Средства на счетах петербуржцев увеличиваются второй месяц подряд. Несмотря на это, фиксируется и оживление потребительской активности. То есть горожане немного расслабились и стали больше тратить средств, а не копить на черный день. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Деньги на вкладах у жителей северной столицы застрахованы от обесценивания. Сейчас эти суммы составляют 1,4 миллиона рублей. При этом, по мнению экспертов ведомства, доходность гарантирована. Экономическая ситуация продолжает налаживаться.

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