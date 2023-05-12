Есть ли связь между уровнем дохода и удовлетворенностью видом из окна

Российские исследователи и социологи провели опрос о том, насколько россияне довольны своим видом из окна. В ходе анализа полученных данных удалось сделать интересные выводы.

Оказалось, что большая часть россиян (79%) вполне довольны видом, который открывается из окон их родного дома. При этом каждый пятый опрошенный таким похвастаться не может. Такие данные следуют из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Женщины чаще выражали свое недовольство, чем мужчины: 24% против 18% соответственно. Причины такой ситуации могут оказаться самыми разными.

Из интересного стоит отметить взаимосвязь удовлетворенностью видом из окна квартиры с уровнем дохода опрошенных. Чем больше доход у группы респондентов, тем выше был уровень положительного ответа на вопрос. Все же разница оказалась небольшой: люди с доходом до 30 тысяч довольны в 78% случаев, а «богачи» с зарплатой от 100 тысяч рублей — в 80%. ‎

Если говорить о возрасте и образовании, здесь все оказалось запутанным. Разные люди высказывали разные мнения без общих закономерностей.