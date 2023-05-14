Минюст РФ призвал расширить категории иноагентов

Глава Минюста Российской Федерации Константин Чуйченко высказал мнение, что критерии статуса иностранного агента надо расширить. Об этом пишет РИА Новости.

Как считает Чуйченко, к иностранным агентам нужно относить и тех, кто занимается деятельностью, направленной против духовно-нравственных ценностей.

Такое заявление он сделал в ходе Петербургского международного юридического форума.

Кроме того, Чуйченко заявил о том, что нужно ввести и дополнительные ограничения для людей и организаций, имеющих статус иноагентов.

Например, их можно лишить их любого финансирования и возможности зарабатывать деньги.

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