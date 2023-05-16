На фундаменте Борисоглебской церкви прошло богослужение впервые за 89 лет

В Санкт-Петербурге в понедельник, 15 мая, состоялся молебен в честь святых Бориса и Глеба. Его провели на фундаменте разрушенного городского храма. Церковь была построена еще в 1882 году, но позднее от нее ничего не осталось.

Сейчас эта Борисоглебская церковь вновь возводится в северной столице при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов культуры и истории в Санкт-Петербурге.

В 1882 году церковь возвели на деньги петербургских купцов-хлеботорговцев. Храм являлся значимым для всего города: здесь работали благотворительное общество с детским приютом и домом престарелых, братство «Лепта милосердия», благотворительный дамский кружок «Тавифы» и коммерческое училище.

Здание храма всеми силами пытались сохранить. В начале прошлого века его отреставрировали, но чуть позднее было принято решение закрыть церковь. В 1975 году храм разобрали для прокладки трассы. В дальнейшем к восстановлению храма долгое время не возвращались, но в 2019 году в Петербурге решили восстановить этот культурный объект. Об этом пишет «МК в Питере».

Первое современное богослужение прошло на фундаменте храма только вчера, 15 мая. До этого почти девять десятков лет ничего подобного не проводилось. Молебен на месте археологических раскопок провел иерей Богдан Полевой. Священник попросил благословить возведение церкви.

По словам Богдана Полевого, Борисоглебская церковь до сих пор является неотъемлемой архитектурной составляющей Петербурга. Несмотря на то, что от храма почти ничего не осталось, он до сих пор важен для всего города.

Во время раскопок на объекте было обнаружено, что фундамент серьезно повредили проведенные трассы. Из-за этого восстановленный храм будет немного сдвинут, чтобы не сужать Синопскую набережную.

Точные сроки завершения строительства пока не были обозначены: не хочется давать прогнозов, которые могут не сбыться. Несмотря на ход работ, деятельность храма в любом случае запустят после сбора городской общины. На участке для богослужений построят временный храм.