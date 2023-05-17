В Петербурге повторно проведут конкурсы на проектирование восьми станций метро

В скором времени «Метрострой Северной столицы» проведет новые конкурсы на проектирование восьми новых станций на участке строящейся Красносельско-Калининской линии, от «Путиловской» до «Каретной» («Обводный канал-2») в центре города.
Напомним, что ранее, как пишет «ДП», конкурс объявили в феврале, цена вопроса — около 350 миллионов рублей. На эти деньги подрядчик должен был заняться проектной и рабочей документацией. С полученным положительным заключением госэкспертизы проект должен был выйти к декабрю.
Теперь же новый конкурс должны объявить в течение недели. Максимальная цена контракта составит 1,8 миллиарда рублей. Подготовить документацию компания-победитель должна будет до осени 2026 года.
При этом часть документации уже в этом году пройдёт экспертизу и будет обеспечивать производственную программу.
метро


 

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